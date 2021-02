PVV, VVD en D66 voelen wel voor Russisch coronavaccin

Wilders wees erop dat het vaccin 91 procent effectief zou zijn. ‘Veel effectiever dan het vaccin van AstraZeneca en Janssen.’

Van Dijkhoff moet het Europees Geneesmiddelenbureau EMA eerst kijken of het vaccin betrouwbaar is. ‘Als dat zo is en ze zeggen ‘het spulletje is hartstikke prima’, dan zou ik zeggen: laten we kijken of we het hier in samenwerking kunnen produceren.’ Ook D66-fractievoorzitter Rob Jetten ziet het gebruik van dat vaccin voor zich, als de EMA het goedkeurt.

‘Als het helpt, bel ik iedereen. Ook Vladimir”, aldus demissionair premier Mark Rutte tijdens het debat. Een telefoontje naar Poetin over het vaccin heeft volgens hem echter niet veel zin. Toegang tot de Europese markt moet worden aangevraagd bij het EMA, aldus de premier en het is aan het bedrijf zelf om dat te doen.