Meteoroloog: in weekend beter niet de weg op

Het gaat vanaf zaterdagmiddag zo hard sneeuwen dat mensen beter niet de deur uit kunnen gaan. Dat adviseert Weer.nl. Met name het midden en het oosten van het land worden bedekt met een ‘historisch’ dikke sneeuwlaag. De voorspelling is dat het vanaf zaterdagmiddag zeker 24 uur lang continu gaat sneeuwen. In de provincie Overijssel kan daardoor een sneeuwlaag ontstaan van maar liefst 30 centimeter. Op de Veluwe valt er mogelijk nog meer sneeuw. ‘Dat is historisch”, aldus Jordi Huirne, meteoroloog van Weer.nl. In 2005 en 2010 viel er voor het laatst zoveel in Nederland.