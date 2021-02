80-plussers kunnen zich nu al laten vaccineren

Mensen van 80 tot 85 jaar oud die nog zelfstandig wonen, zijn aan de beurt om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. Zij krijgen vanaf vrijdag een uitnodiging om een afspraak te maken, maar zij kunnen dat nu ook al regelen met de GGD in hun regio.

Er is genoeg ruimte op de priklocaties en er zijn genoeg vaccindoses op voorraad, zegt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), dat het vaccinatieprogramma leidt. 80-plussers zouden eigenlijk pas over een paar dagen aan de beurt zijn, maar dat wordt vervroegd. In de afgelopen dagen zijn 85- tot 90-jarigen al uitgenodigd en vorige week begon de vaccinatie van 90-plussers.

Ook de regionale gezondheidsdiensten roepen 80- tot 85-jarigen op om te komen. Zo kunnen ze terecht bij WTC Expo in Leeuwarden. ‘Wij zagen gaten vallen in ons schema vanaf vrijdag en daarom mogen alle mobiele 80-plussers zich ook aanmelden”, aldus een woordvoerder van GGD Fryslân. ‘De komende dagen verwachten wij ook zevenhonderd vaccinaties per dag te zetten, nu de 80-plussers ook mogen komen.’

Ook in Amsterdam kunnen 80-plussers nu al terecht op de vaccinatielocatie in de RAI.