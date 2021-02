ANBO: vaccineren van ouderen logistiek niet goed geregeld

Het vaccineren van ouderen tegen corona is logistiek niet goed geregeld. Dat zegt seniorenbond ANBO, die spreekt van een ‘bizarre’ situatie. ‘Het lijkt of men niet voorbereid is op deze specifieke groep en geen inzicht heeft in het gedrag van senioren”, zegt de woordvoerder van de bond.

Zo stonden 90-plussers woensdagmiddag in Alkmaar bijna een half uur buiten in kou en regen voor de vaccinatietent te wachten voor hun coronaprik. Ook in Den Bosch en bij Schiphol stonden lange rijen met ouderen. ‘Mensen van deze leeftijd kunnen vaak niet lang staan. Ook komen ze nou eenmaal vroeg als ze naar een onbekende locatie moeten, omdat ze niet weten wat ze te wachten staat”, legt de woordvoerder uit. ‘Ook kost het inenten meer tijd, bijvoorbeeld omdat ze er langer over doen om hun jas aan en uit te doen. Of hun gecompliceerde gezondheidssituatie moeten bespreken met de arts.’

Ook in Doetinchem stonden donderdagochtend tientallen senioren buiten te wachten bij een nieuwe priklocatie. Volgens de krant Tubantia ontbraken de naalden op de locatie, waardoor het vaccineren vertraging opliep. Om dit soort situaties te voorkomen, moeten er acuut maatregelen worden genomen, zegt de ouderenbond. ‘Regel bijvoorbeeld tenten met verwarming en stoelen waar mensen kunnen wachten. En zet gastvrouwen en -heren in om de ouderen te begeleiden.’

Afgelopen zaterdag riep de bond de Tweede Kamer al op het kabinet ervan te overtuigen dat het heel snel anders moet met het vaccineren. Senioren moeten echt voorrang krijgen, zoals deskundigen adviseren, en het vaccineren moet worden opgezet als een militaire operatie. Bijvoorbeeld door met bussen ouderencomplexen en winkelcentra langs te gaan om daar in een paar dagen zoveel mogelijk senioren in te enten.