Omvorming ProRail weer met een half jaar uitgesteld

De omvorming van ProRail naar een publieke organisatie loopt weer een half jaar vertraging op. Dat schrijft staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur) in een brief aan de Tweede Kamer. Ze gaat er nu ‘vooralsnog’ van uit dat de omvorming van de spoorbeheerder vanaf 1 januari 2022 een feit is.

De vertraging komt omdat de Tweede Kamer het onderwerp controversieel heeft verklaard, na de val van het kabinet. Dat houdt in dat de Kamer er pas na de verkiezingen weer mee aan de slag gaat. Van Veldhoven houdt dus wel een slag om de arm met de genoemde datum, afhankelijk van wanneer een nieuw kabinet aantreedt en de Kamer het wetsvoorstel kan afhandelen. Verder is het volgens de staatssecretaris eenvoudiger om de wijziging per nieuw kalenderjaar in te laten gaan, vanwege de financiële administratie.

Eerder werd de omvorming ook al uitgesteld, vanwege de coronacrisis. De nieuwe datum werd op 1 juli 2021 gezet, maar dat wordt dus niet gehaald.

ProRail is nu nog een bv, met de Staat als enige aandeelhouder. Als het een zelfstandig bestuursorgaan (zbo) met eigen rechtspersoonlijkheid wordt, krijgt de Staat meer grip op het bedrijf. Er gaat per jaar 2 miljard euro aan subsidie heen.