Unilever hekkensluiter in licht lagere AEX

Het aandeel Unilever ging donderdag in de uitverkoop op de Amsterdamse beurs. De resultaten van het levensmiddelenconcern konden beleggers niet bekoren. Olie- en gasconcern Shell, dat afgelopen jaar zijn grootste verlies ooit leed als gevolg van de coronacrisis, werd juist licht hoger gezet. Waarschijnlijk komt dat door voor beleggers gunstige opmerkingen over het dividend.

Unilever was de sterkste daler bij de hoofdfondsen op het Damrak met een min van 4 procent. Het schoonmaak- en levensmiddelenconcern heeft afgelopen jaar zijn winst licht verhoogd, ondanks de coronacrisis. Vooral de verkoop van hygiëneproducten als zeep en wasmiddelen zaten in de lift. Consumenten gaven door het vele thuiszitten ook meer uit aan bijvoorbeeld ijs van Ben & Jerry’s. De producten voor de horeca en de ijsverkoop buitenshuis deden het echter minder goed.

Shell won 0,2 procent. Door de coronacrisis vlogen er vorig jaar veel minder vliegtuigen, reden er minder auto’s en draaide de industrie in een lagere versnelling. Daardoor was er minder vraag naar olie en gas en daar het olie-en gasconcern heel veel last van. Shell gaf wel aan het dividend in het eerste kwartaal te verhogen.

TomTom

Bij de kleinere bedrijven in Amsterdam kelderde TomTom verder 13 procent. De navigatiedienstverlener heeft een ‘turbulent’ jaar achter de rug en leed een miljoenenverlies. Het bedrijf liet daarnaast weten het vanwege de coronacrisis gestaakte aandeleninkoopprogramma weer te hervatten.

De Europese markten namen over de gehele linie wat gas terug na de sterke koersstijgingen in de afgelopen dagen. De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,2 procent lager op 653,64 punten. De MidKap daalde 0,1 procent tot 985,47 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen stegen tot 0,5 procent.

Deutsche Bank

In Frankfurt won Deutsche Bank 0,6 procent. De grootste bank van Duitsland boekte afgelopen jaar voor het eerst sinds 2014 weer winst en presteerde beter dan verwacht. Bayer kreeg er 5 procent aan beurswaarde bij. Beleggers reageerden verheugd op het nieuws dat het Duitse chemieconcern een overeenkomst heeft gesloten van 2 miljard dollar voor het afhandelen van toekomstige claims rond de onkruidverdelger Roundup, die kankerverwekkend zou zijn. Nokia klom 1 procent in Helsinki. De Finse maker van telecomapparatuur boekte afgelopen kwartaal meer omzet dan verwacht.

De euro was 1,2005 dollar waard, tegenover 1,2024 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,7 procent tot 56,09 dollar. Brentolie kostte 0,7 procent meer op 58,85 dollar per vat.