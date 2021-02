Fractievoorzitter GroenLinks Zeist stopt na ophef om nepaccounts

Ronald Camstra, de fractievoorzitter van GroenLinks in de gemeenteraad van Zeist, is opgestapt vanwege ophef die is ontstaan over nepaccounts op sociale media. Camstra werd door inwoners uit Zeist beschuldigd van het beheren van een aantal nepaccounts die ideeën van GroenLinks steunden. Hij was sinds 2008 actief in de gemeenteraad en sinds 2017 fractievoorzitter.