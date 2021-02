‘EU en Britten onderzoeken overname chipontwerper Arm’

De Europese Commissie en de Britse marktwaakhond CMA gaan de overname van chipontwerper Arm door chipmaker Nvidia nader onderzoeken. Dat schrijft de Britse zakenkrant Financial Times, die zich baseert op ingewijden in Brussel en Londen. Andere chipbedrijven hebben hun vraagtekens bij de overnamedeal gezet.

Het Amerikaanse Nvidia kwam vorig jaar overeen het Britse Arm over te nemen voor maximaal 40 miljard dollar van de Japanse techinvesteerder SoftBank. Arm maakt zelf geen chips, maar ontwikkelde een soort blauwdruk voor processors, de zogeheten instructieset. Aan de hand van die blauwdruk ontwerpt het bedrijf steeds nieuwe, snellere chips. Die ontwerpen verkoopt het dan aan chipmakers die ze zelf kunnen maken of aan kunnen passen.

Vrijwel alle smartphones ter wereld werken op Arm-chips. Grote techbedrijven als Samsung en Apple nemen een licentie af van Arm, maar ook andere chipmakers als Qualcomm zijn klant van de Britten. Dat leidde tot zorgen over de overname, want die bedrijven zijn directe concurrenten van Nvidia.

Zorgen

Grote bedrijven hebben dan ook hun zorgen geuit bij toezichthouders. Vooral de neutraliteit van Arm is volgens hen in het geding, al laat Nvidia weten dat daar geen sprake is. De rivalen van de maker van chips- en grafische kaarten zijn echter bang dat Nvidia toch een streepje voor krijgt en dat ook zijn eigen technieken beter gaan samenwerken met Arm. Zij vragen zich af waarom Nvidia anders zoveel geld voor de chipontwerper overheeft.

Eerder maakte de CMA al bekend te willen kijken of de prijzen van Arm-licenties omhoog gaan voor rivalen van Nvidia. Ook zouden de Britten garanties willen voor het aantal banen bij Arm.