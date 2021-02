Grootste bank van Duitsland sluit coronajaar af met winst

Deutsche Bank heeft coronajaar 2020 afgesloten met winst, nadat in het jaar voorafgaand aan de crisis nog een miljardenverlies werd geleden. De grootste bank van Duitsland verkeerde al langer in moeilijkheden en had daarom eerder al veel banen geschrapt. Afgelopen jaar kon het financieel profiteren van de besparingen die dat opleverde.

De nettowinst bedroeg 624 miljoen euro tegen een min van circa 5,3 miljard euro in 2019. Deutsche Bank slaagde er afgelopen jaar ook in om goede zaken te doen met de handel op de financiële markten door de zakenbankdivisie. De totale baten van de bank liepen op van 23,2 miljard in 2019 tot iets meer dan 24 miljard euro.

Dat wil niet zeggen dat de Duitsers de coronacrisis niet voelden. De stroppenpot moest in de loop van het jaar worden aangevuld voor leningen die mogelijk nooit meer worden terugbetaald. Maar dat werd ruimschoots gecompenseerd door de andere zaken, benadrukt topman Christian Sewing.

Boven verwachting

Met een winst voor belastingen van circa 1 miljard euro loopt de bank volgens hem zelfs voor op de eigen verwachtingen. ‘We hebben een stevige basis gelegd voor duurzame winstgevendheid en hebben er vertrouwen in dat deze algemene positieve trend zich zal voortzetten in 2021, ondanks deze moeilijke tijden”, aldus de topman.

Het contrast met rivaal Commerzbank, waarmee Deutsche Bank in het verleden nog fusiegesprekken heeft gevoerd, is groot. Commerzbank maakte woensdagavond juist bekend over 2020 waarschijnlijk een miljardenverlies in de boeken te moeten zetten. Naast de problemen die met de coronacrisis gepaard gaan, moest de bank ook financieel bloeden voor de grote reorganisatie die het eerder had aangekondigd.