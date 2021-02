Biden en leider Australië overleggen in eerste gesprek over China

De nieuwe Amerikaanse president Joe Biden heeft zijn eerste telefoongesprek gevoerd met de premier van Australië. Ze spraken over China, de staatsgreep in Myanmar, de coronapandemie en de strijd tegen klimaatverandering, meldt het Witte Huis.

De Australische premier Scott Morrison zei naderhand dat Biden hem verzekerde dat hij de relatie met Australië ziet als de basis ‘voor vrede en veiligheid in onze regio”. Australië en de VS zijn bondgenoten, maar na het aantreden van president Donald Trump in 2017 bleek dat geen garantie te zijn voor een goede relatie tussen de leiders van de landen.

Trump noemde zijn eerste telefoontje met toenmalig premier Malcolm Turnbull ‘met afstand het slechtste telefoongesprek’ van die dag met een wereldleider, schreef de Washington Post destijds. Het zou Trump in het verkeerde keelgat zijn geschoten dat Turnbull hem vroeg oude afspraken na te komen over het overnemen van vluchtelingen door de VS.

Het gesprek tussen Morrison en Biden verliep vermoedelijk beter. De Australische premier noemde de conversatie ‘warm’ en ‘interessant”.