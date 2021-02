‘Reisadviezen overheid van grote invloed op vakantieplannen’

Een en ander komt naar voren uit onderzoek van reisorganisatie Corendon onder duizenden Nederlanders. Circa 65 procent van de Nederlanders zou van plan zijn op vakantie te gaan, van wie 37 procent aangaf al te hebben geboekt. Zes op de tien laten de beslissing over de vakantie afhangen van het reisadvies voor de bestemming.

‘We hopen dat de overheid snel in staat zal zijn om de oranje adviezen te wijzigen naar geel of zelfs groen”, laat Corendon-oprichter Atilay Uslu weten. Hij probeert met diverse garanties mensen nog wel te verleiden om een reis te boeken. Maar of Nederland in de zomer massaal naar de zon gaat, zal volgens zijn onderzoek voor een belangrijk deel toch afhangen van de ontwikkelingen rond het coronavirus.