‘Apple nadert akkoord met Hyundai-Kia over productie Apple Car’

De Amerikaanse techonderneming Apple is dicht bij een deal met de Koreaanse automaker Hyundai-Kia over de productie van een autonoom elektrisch voertuig van het Apple-merk. De auto moet worden gemaakt in de Kia-assemblagefabriek in de Amerikaanse staat Georgia, vertellen bronnen aan de Amerikaanse nieuwszender CNBC.

Er wordt al jaren gespeculeerd dat Apple zich op de autobusiness zal storten. De Apple Car zou in 2024 in productie moeten gaan, maar volgens bronnen rondom de gesprekken tussen Apple en Hyundai-Kia kan de auto ook langer op zich laten wachten. Het is ook niet zeker dat het komt tot een samenwerking met de Koreanen. Ook is niet duidelijk of Apple alleen met Hyundai-Kia spreekt of ook deals met andere automakers nastreeft.

Apple staat bekend om geheimzinnigheid over nieuwe producten en samenwerkingen. Eerder kwam Hyundai-Kia al met een bericht dat het gesprekken voerde met de techreus. Die verklaring werd daarop deels ingetrokken. Mogelijk dat de Koreanen een tik op de vingers kregen van Apple.

Apple heeft zijn personeel en leveranciers in 2018 nog eens goed duidelijk gemaakt dat het juridische stappen zet bij het lekken van informatie over toekomstige plannen. Afgelopen jaar zou het bedrijf bijna dertig ‘lekkers’ hebben gepakt.