American Airlines stuurt personeel voor tweede keer weg

De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij American Airlines kondigt aan vanwege de coronacrisis nog eens 13.000 werknemers te moeten ontslaan. Voor sommigen van hen betekent dat het tweede ontslag in zes maanden tijd. Reden voor de ophanden zijnde ingrepen is het achterblijven van de zomerboekingen door reisrestricties en virusangst onder reizigers.

Volgens topman Doug Parker en president Robert Isom zullen de door de Amerikaanse overheid vereiste ontslagaanvragen 5 februari worden verstuurd. De aankondiging van American Airlines volgt nog geen week nadat United Airlines duizenden van zijn werknemers mededeelde dat hun banen op de tocht staan.

Het ontslagrisico benadrukt nog maar eens de malaise waar de reissector mee kampt. Zeker na het instellen van maatregelen zoals een verbod op niet-essentiële reizen door veel landen in de wereld . De vaccinatiecampagnes bevinden zich nog in een vroeg stadium en de vooruitzichten voor de komende maanden zijn niet goed.

Binnenlandse vluchten

Het aantal binnenlandse vluchten ligt momenteel op 40 procent van het niveau van voor de crisis, meldde de internationale brancheorganisatie IATA woensdag. Bij de internationale vluchten wordt 15 procent uitgevoerd van ‘normaal’.

‘Aan het einde van 2020 geloofden we volop dat we zouden kijken naar een zomerschema waarbij we met al onze vliegtuigen zouden vliegen en de volledige sterkte van ons team nodig zouden hebben,’ schrijven Parker en Isom aan het American Airlines-personeel. ‘Helaas is dat niet langer het geval. Het vaccin wordt niet zo snel gedistribueerd als we dachten, en nieuwe beperkingen op internationale reizen die vereisen dat klanten een negatieve Covid-19-test hebben, hebben de vraag getemperd.’

Volgens de topmannen is de situatie in de eerste vijf weken van het nieuwe jaar niet wezenlijk anders dan die gedurende een groot deel van 2020.