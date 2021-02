‘Chinees Ant Group bouwt samenwerking met banken af’

De Chinese financieel dienstverlener Ant Group gaat minder leningen aan consumenten verstrekken in samenwerking met banken. De Chinese toezichthouder hintte al een tijdje op mogelijke maatregelen om die leningen terug te dringen waarna Ant en de banken besloten zelf een maximum aan de leningen te stellen, schrijft persbureau Bloomberg op basis van ingewijden.

Ant groeide de laatste jaren met name hard door zijn consumentenkrediet, dat het in samenwerking met veel Chinese banken aanbood. Bijna twee derde van de omzet van de fintech kwam daarvandaan in de eerste helft van vorig jaar.

Die snelle groei had moeten leiden naar de duurste beursgang ooit, maar die werd kort van tevoren verboden door de autoriteiten. Peking meende dat Ant niet aan nieuwe richtlijnen voldeed. Die stap kwam nadat oprichter Jack Ma, die ook achter Ants moederbedrijf Alibaba zit, de Chinese machthebbers had bekritiseerd dat ze vernieuwing in de financiële sector tegen zouden houden.

Inmiddels zou Ant een akkoord hebben bereikt met de financiële toezichthouders over de regelgeving. Daarbij zou Ant aan vergelijkbare eisen moeten voldoen als een bank. Ook moeten alle onderdelen van Ant in een financiële holding worden geplaatst. De fintech had eerder nog geprobeerd om zijn technologische aanbod op bijvoorbeeld het gebied van de blockchain en maaltijdbezorging daarbuiten te houden. Eerdere speculatie dat Ant mogelijk gedwongen zou worden om onderdelen af te stoten, lijkt nu niet meer waarschijnlijk.