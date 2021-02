Aantal startende ondernemers voor het eerst in maanden gedaald

Het aantal startende bedrijven is in januari voor het eerst in zeven maanden teruggelopen. Ook zijn er vorige maand meer bedrijven gestopt dan in enig andere maand van de coronacrisis, meldt de Kamer van Koophandel (KVK).

‘Tot nu toe was er, ondanks de coronacrisis, nog veel perspectief te zien in het groeiende aantal starters. Dat lijkt op dit moment verleden tijd”, constateert de Utrechtse hoogleraar ondernemerschap Erik Stam in een toelichting op de cijfers.

Was er in december nog sprake van 19 procent meer starters dan een jaar eerder, afgelopen maand nam dit aantal juist met 7 procent af tot 22.448. Het aantal geregistreerde stoppende bedrijven, de zogeheten ‘stoppers’, nam op jaarbasis ook iets af. Maar het ging met 17.135 wel om het hoogste aantal sinds de start van de crisis.

Persoonlijke dienstverlening

Vooral in de logistiek en de persoonlijke dienstverlening werden er minder nieuwe ondernemingen opgezet. Die laatste sector betreft onder meer kapsalons, sauna’s en nagelstudio’s, allemaal beroepsgroepen die door de lockdown tijdelijk op slot zitten.

‘We zien dat het perspectief in de persoonlijke dienstverlening op dit moment buitengewoon somber is, met als enige opleving het aantal starters in de uitvaartbranche. Hier zien we de donkere kanten van de coronacrisis scherp terug in de bedrijvendynamiek”, aldus Stam.

Daar staat tegenover dat het aantal faillissementen in januari verder terugzakte. De KVK telde afgelopen maand slechts 149 bankroeten, tegen 268 faillissementen in de eerste maand van 2020. Dankzij de vele steunmaatregelen worden er eigenlijk de hele coronacrisis al erg weinig bedrijven failliet verklaard.