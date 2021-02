VS deporteren tientallen asielzoekers naar Mexico ondanks deal

De Mexicaanse autoriteiten bevestigen de aankomst van de gedeporteerde Haïtianen. ‘De situatie is buitengewoon voor ons omdat de asielzoekers geen Spaans spreken, waardoor ze ook meer risico lopen”, aldus een woordvoerder van de immigratiedienst van de staat Chihuahua.

Toen het coronavirus in maart rap om zich heen greep in de Verenigde Staten, sloten de VS deels de grenzen voor asielzoekers op basis van een volksgezondheidswet. Mexico kwam toen met de VS overeen dat het gedeporteerde vluchtelingen uit Guatemala, Honduras en El Salvador zou opvangen, die via Mexico naar de VS waren gekomen. Onder de volksgezondheidswet waar de VS zich op beroepen, zouden immigranten eigenlijk terug naar hun land van oorsprong moeten worden gestuurd.

Vastgehouden en gedeporteerd

Meer dan tien Haïtiaanse vluchtelingen vertelden echter aan persbureau Reuters dat zij dier à vier dagen door de Amerikaanse immigratiedienst werden vastgehouden en vervolgens zonder enige documenten over hun uitzetting werden gedeporteerd. ‘We werden met niets teruggestuurd”, zegt een van hen. ‘Ze gooiden onze kleren en de schoenen van mijn kinderen weg. We vroegen om asiel maar ze zeiden nee.’

Immigratieadvocaten maken zich zorgen om de uitzettingen. Volgens sommigen van hen zetten de VS dagelijks meer dan honderd vreemdelingen van verschillende nationaliteiten uit naar Mexico, onder wie ook Venezolanen, Colombianen en Peruanen.