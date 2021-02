Weer flinke toename aantal nieuwe coronabesmettingen in Duitsland

Opnieuw is er sprake van een flinke stijging van het aantal nieuwe vastgestelde coronabesmettingen in Duitsland. Het Robert Koch Instituut, de Duitse tegenhanger van het RIVM, heeft donderdagochtend maar liefst 14.211 nieuwe gevallen over de afgelopen 24 uur gemeld.

Woensdag waren dat er nog 9705, ongeveer een derde minder. Na een dip in het afgelopen weekend, stijgt het aantal nieuwe besmettingen de laatste dagen weer gestaag in Duitsland. In totaal is het coronavirus tot dusver bij 2.252.001 personen in de Bondsrepubliek vastgesteld.

In het afgelopen etmaal overleden in Duitsland nog eens 786 Covid-patiënten. Het longvirus heeft er in totaal al zeker 59.742 levens geëist.