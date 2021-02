‘Nog steeds veel Nederlanders op huizenjacht, ondanks lockdown’

Ook in het nieuwe jaar zijn veel Nederlanders op huizenjacht. Ondanks de coronamaatregelen blijft het aantal bezichtigingen per verkochte woning oplopen, constateert Makelaarsland.

In de eerste maand van het jaar werden huizen volgens de grote makelaar gemiddeld negen keer bezichtigd. In januari vorig jaar ging het nog om vijf kijkers per woning. Makelaarsland-directeur Gijs van Wijgerden spreekt van een "eerste belangrijke indicatie" dat de zoektocht naar woningen allesbehalve stil komt te liggen.

Sowieso neemt het aantal bezichtigingen de laatste jaren toe. In 2018 vonden er bijna zeven bezichtigingen per verkochte woning plaats. In 2019 lag dit aantal op acht en in het afgelopen coronajaar trokken huizen zo'n tien bezichtigingen.

Boven de vraagprijs

Uit de cijfers van Makelaarsland, naar eigen zeggen de grootste NVM-makelaar, komt ook naar voren dat mensen steeds meer in de strijd gooien om een huis na bezichtiging daadwerkelijk te kopen. Voor het eerst bood in een jaar tijd meer dan de helft van de huizenzoekers boven de vraagprijs.

De ontwikkelingen hangen samen met de grote krapte op de woningmarkt. Het aanbod aan te koop staande huizen is flink geslonken, terwijl er nog wel veel mensen willen verhuizen. Ook zijn de hypotheekrentes nog altijd erg laag. Daardoor bieden kopers flink tegen elkaar op en hebben starters grote moeite om nog een huis te bemachtigen. Kenners roepen al langer dat er eigenlijk veel meer huizen bijgebouwd moeten worden.