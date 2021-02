Britse variant, scholen en prikstrategie centraal in coronadebat

Opnieuw debatteert de Kamer over de aanpak van de coronacrisis. Na een korte briefing door vaccinatiedirecteur Jaap van Delden en RIVM-expert Jaap van Dissel, buigt de Kamer zich onder meer over de dreiging die de Britse coronavariant vormt. Ook de vaccinatiestrategie, de heropening van de scholen, en de bestaande lockdown-maatregelen zullen uitgebreid aan bod komen.

Het verlengen van die lockdown is volgens demissionair premier Mark Rutte "onvermijdelijk". De 'oude' coronavariant wordt misschien teruggedrongen, maar de Britse mutatie verspreidt zich juist steeds sneller. Het kabinet en diens adviseurs maken zich hier grote zorgen over. Ook de Kamer zal hier meer duidelijkheid over willen. Het pakket aan maatregelen, waaronder de avondklok, wordt overigens nog eens voorgelegd aan de deskundigen in het Outbreak Management Team.

Wel belooft het kabinet dat de basisscholen open kunnen. Om dit verantwoordelijk te doen is een protocol opgesteld, gebaseerd op adviezen van de virologen. Maar brancheorganisaties noemen de voorstellen onwerkbaar. Veel partijen hebben hier naar verwachting ook kritische vragen over.

Hoewel de steun voor de algemene coronamaatregelen vrij breed is, wacht zorgminister Hugo de Jonge opnieuw een zwaar debat. Het tempo van het inenten ligt volgens tal van partijen in de Kamer te laag. De Jonge beloofde recent beterschap: de achterstand op andere Europese landen zou worden ingelopen. Maar veel oppositiepartijen hebben daar weinig vertrouwen in. De onenigheid tussen het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) en zijn ministerie van Volksgezondheid over de vaccinatiecijfers, kwam De Jonge ook op kritiek te staan. Uiteindelijk bleek dat duizenden prikken dubbel waren geteld.

Ook zal opnieuw worden gesproken over het loon van zorgpersoneel. De Kamer nam een motie aan om de zorgsalarissen te verhogen, maar het kabinet wil daar nu niets meer aan doen, omdat het demissionair is (het kabinet trad af om de toeslagenaffaire). Die uitleg leidde tot woede bij de oppositie.