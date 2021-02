Shell meldt waarschijnlijk flink jaarverlies

Olie- en gasconcern Shell maakt donderdag waarschijnlijk bekend in coronajaar 2020 vele miljarden dollars verlies te hebben geleden. Door flinke afschrijvingen tijdens de eerste lockdown vorig voorjaar lijken dieprode cijfers onvermijdelijk geworden, schatten analisten in.

In het tweede kwartaal van vorig jaar kwam Shell onder de streep 18,1 miljard dollar tekort, het grootste kwartaalverlies ooit. Vervolgens ging er in de periode daarna wel weer een bescheiden winst in de boeken, maar deze was bij lange na niet voldoende om het eerdere megaverlies weg te poetsen.

Er vlogen vorig jaar veel minder vliegtuigen, er reden minder auto’s en de industrie draaide in een lagere versnelling. Daardoor was er minder vraag naar olie en gas en stortten de olieprijzen tijdelijk in. Deze werden in de termijnhandel zelfs voor het eerst in de geschiedenis negatief. Handelaren moesten op gegeven moment betalen om hun olie nog aan iemand af te kunnen zetten.

De coronacrisis noopte Shell al tot forse ingrepen. Zo werd voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog het dividend voor de aandeelhouders verlaagd. Daarnaast kondigde Shell aan wereldwijd 7000 tot 9000 banen te gaan schrappen, ruwweg een tiende van het totale personeelsbestand. In Nederland verdwijnen er ongeveer 900 arbeidsplaatsen.