Pentagon wil extremisme binnen het leger aan de kaak stellen

Het Amerikaanse leger wil racisme en extremisme in de eigen gelederen gaan aanpakken en maakte woensdag de plannen daarvoor bekend. In de hele krijgsmacht wordt de reguliere activiteit in de komende 60 dagen een keer stilgelegd om het onderwerp aan de kaak te stellen, maar het ministerie van Defensie weet nog niet precies hoe.

Het besluit om de reguliere activiteiten te staken komt van minister van Defensie Lloyd Austin, die als eerste zwarte Amerikaan dient als chef van het Pentagon. In zijn hoorzitting in de Senaat benadrukte Austin al dat hij het leger wil verlossen van ‘racisten en extremisten”.

De minister gaf het bevel na een bijeenkomst met de commandanten van de legeronderdelen. Zij staan onder druk om vooruitgang te boeken in de aanpak van extremisme nadat bij de aanval op het Capitool op 6 januari een aantal daders militairen of oud-militairen bleken te zijn.

Het Pentagon moet echter nog beslissen hoe het wil omgaan met extremisme en heeft nog geen inschatting van het aantal militairen dat met racistische ideeën rondloopt. Het ministerie van Defensie heeft ook niet bekendgemaakt hoeveel soldaten ooit gestraft zijn vanwege extremisme.

‘We weten nog niet hoe we dit op een betekenisvolle, productieve en tastbare manier gaan aanpakken, en dat is waarom we vandaag deze bijeenkomst hebben gehad, en dat is waarom de minister heeft bevolen de activiteiten te staken”, zei een woordvoerder van het ministerie van Defensie.

Of de mededeling inhoudt dat er concrete stappen worden genomen of dat het slechts een symbolische zet is, is niet duidelijk. Evenmin is helder of het staken van de activiteiten minuten of uren zal duren en wat er van officiers wordt verwacht.