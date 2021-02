Coronacrisis blijft mensen naar internetmarktplaats eBay lokken

Onlinemarktplaats eBay blijft profiteren van de toestroom van koopjesjagers, die zich juist in crisistijd lijken te verzamelen bij de onlineverkoopplatforms van het bedrijf. Het Amerikaanse bedrijf zette ook in het slotkwartaal een hogere omzet en winst in de boeken te zetten. Eerder had het concern de verwachting voor coronajaar 2020 al opwaarts bijgesteld.

EBay sloot de meetperiode af met een winst van 781 miljoen dollar. Een jaar eerder bleef onder de streep nog 469 miljoen dollar over. De omzet ging van 2,2 miljard dollar naar 2,9 miljard dollar. Over heel 2020 werd een omzet van meer dan 10 miljard dollar gehaald. Daarvan bleef onder de streep 2,5 miljard dollar over, ruim 1 miljard dollar meer dan een jaar eerder.

EBay is vooralsnog het moederbedrijf van het Nederlandse Marktplaats.nl. De onderneming maakte eerder bekend de advertentietak, waar Marktplaats onder valt voor 9,2 miljard dollar te verkopen aan het Noorse Adevinta. Daarvoor is nog wel goedkeuring vereist. Zo heeft de Britse marktwaakhond eind vorig jaar aangegeven onderzoek te doen naar de deal. EBay zelf verwacht de deal nog altijd in het lopende kwartaal af te kunnen ronden.