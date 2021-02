Senatoren zetten in op kort proces tegen Trump

De Amerikaanse Senaat gaat vanaf volgende week als een soort rechtbank bepalen of ex-president Trump schuldig is aan het aanzetten tot een opstand. Senatoren van zowel Democratische als Republikeinse huize willen het impeachmentproces over Trumps rol bij de bestorming van het parlement kort houden.

Leiders van beide partijen zijn nog in gesprek over de details van de rechtszaak. Trump is de eerste die er twee keer mee wordt geconfronteerd.

‘Het proces is niet iets dat maanden of weken in beslag moet nemen, maar dagen”, zei de Democratische senator Tom Carper woensdag na een gesprek met president Joe Biden. Het installeren van de regering, de uitvoering van nieuw beleid en de aanpak van de coronacrisis hebben wat hen betreft prioriteit.

Geen noodzaak

Sommige Republikeinen hebben ook geen behoefte aan langdurige zittingen. Senator en Trump-bondgenoot Lindsey Graham ziet geen noodzaak om getuigen op te roepen of uitgebreid materiaal te gaan verzamelen. Wat hem betreft wordt vooral gekeken naar de toespraak waarin Trump zijn aanhangers volgens de Democraten heeft uitgelokt en opgehitst. Het zou niet in het belang van de Republikeinen zijn om uitgebreid in te gaan op Trumps eindeloze en ongefundeerde beweringen over verkiezingsfraude, klinkt het in Washington.

Trumps advocaten stapten afgelopen weekend op, maar zijn inmiddels vervangen. De Democraten hopen met het proces onder meer te bereiken dat Trump zich niet verkiesbaar kan stellen voor de volgende presidentsverkiezingen.

Gering

De kans dat Trump schuldig wordt bevonden wordt gering geacht. Daarvoor zouden minstens 17 van de 50 Republikeinse senatoren ermee moeten instemmen, en dat is gezien eerder stemgedrag onwaarschijnlijk. Biden zei eerder geen veroordeling van zijn voorganger te verwachten.

De aftrap van het impeachmentproces staat voor volgende week dinsdag op de agenda.