Gezondheidsraad: tweede prik coronavaccin Pfizer kan uitgesteld

Het is mogelijk om de tweede prik bij het coronavaccin van Pfizer en BioNTech tot zes weken na de eerste inenting toe te dienen. Ook dan is het vaccin nog werkzaam. De Gezondheidsraad herhaalt dat advies aan het kabinet. Het kabinet wil de periode tussen de twee prikken uitstellen zodat meer mensen kunnen worden ingeënt met het beschikbare vaccin. Zij krijgen dan alvast wat bescherming tegen het coronavirus.

Als er geen schaarste is, is het beter om de tweede prik na 3 weken te geven, aldus de Gezondheidsraad.

De raad had half januari ook geadviseerd dat het mogelijk was om de tweede prik uit te stellen. Het kabinet besloot vervolgens om voor nieuwe afspraken de tweede prik naar achteren te schuiven. Fabrikant Pfizer was echter een stuk voorzichtiger. Volgens het bedrijf is het zeker dat het vaccin werkt bij 21 dagen tussen de beide prikken, maar zijn er geen garanties wanneer dit proces wordt uitgesteld.

Bovendien paste de Europese toezichthouder, het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) in Amsterdam, vorige week de richtlijnen voor het vaccin aan. De organisatie adviseerde om de tweede prik 21 dagen na de eerste inenting te geven, en niet "minstens 21 dagen". Volgens de Gezondheidsraad zijn er geen nieuwe onderzoeksgegevens waarop dat advies is gebaseerd.