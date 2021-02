Politie: 13 ME’ers besmet met corona, 43 in quarantaine na rellen

Dertien ME’ers die zijn ingezet tijdens de recente avondklok-rellen in Oost-Brabant zijn besmet geraakt met het coronavirus. In totaal zaten of zitten 43 politiemensen in quarantaine. Van hen zijn er inmiddels twintig getest en negatief bevonden, de rest wordt deze week nog getest, meldt de politie na berichtgeving door het Eindhovens Dagblad.

Hoe de politiemensen besmet zijn geraakt is niet met zekerheid vast te stellen, aldus de politie. ‘Gezien het werk van de ME’ers die altijd in groepsverband werken, nemen we aan dat het risico op besmetting bij deze groepen hoger is dan in situaties waarin de anderhalve meter afstand beter te hanteren is.’

Agenten die in onverwachte situaties belanden kunnen zich niet altijd houden aan de coronamaatregelen en lopen het risico ziek te worden. De politie zou graag willen dat collega’s die in de frontlinie staan, voorrang krijgen bij het vaccineren. ‘Uiteraard is de politie pas aan de beurt nadat de kwetsbaren, kwetsbare ouderen en personeel in de acute zorg zijn gevaccineerd.’