Google wil tests uitvoeren met inzet drones bij branden

De onderzoeksafdeling voor klimaat en energie van Google-moeder Alphabet is van plan de drone te gebruiken op een privéterrein in Californië, zo bleek uit de aanvraag bij de FAA. De luchtvaartautoriteit heeft eerder ontheffingen verleend aan andere organisaties die toestemming vroegen voor soortgelijke projecten.

De drone die Google gebruikt is ontworpen om bestrijdingsmiddelen op gewassen te sproeien, dus zou in theorie ook kunnen worden gebruikt om een brand te blussen. In de drone kan 20 liter vloeistof worden vervoerd. Met een volle tank zou het apparaat 8 tot 15 minuten moeten kunnen vliegen.

Alphabet zet met zijn project Wing sinds 2012 in op dronetechnologie. Een aantal toepassingen waar op wordt ingezet is het autonoom leveren van goederen, het verminderen van verkeersopstoppingen in steden en het verlagen van uitstoot van schadelijke stoffen.