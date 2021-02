27 EU-leiders gaan opnieuw via video in corona-overleg

De 27 Europese regeringsleiders en staatshoofden gaan over drie weken opnieuw per videoverbinding met elkaar overleggen over de verdere aanpak van de coronapandemie. EU-voorzitter Charles Michel heeft ze daarvoor op 25 februari uitgenodigd en plakt er de volgende dag meteen een vergadering met de leiders aan over veiligheid en defensie, en de samenwerking met tien landen rond de Middellandse Zee.