AOb: heropening basisscholen niet goed geregisseerd

‘Het ministerie van OCW laat zich bij de heropening van de scholen leiden door haast en niet door zorgvuldigheid”, stelt de bond. Bovendien is een en ander volgens haar niet afgestemd met de scholen.

‘In een verklaring laat minister Slob weten dat de praktische richtlijnen voor de heropening volgende week zijn opgesteld in overleg met de vertegenwoordigers van leraren, schoolleiders en schoolbesturen”, zegt Evers. ‘Dat is onjuist. Veel van onze eerdere zorgen en opmerkingen zijn hier niet in terug te vinden. Bovendien kregen we het document pas in de middag te zien. We hebben echt meer tijd nodig om te kijken wat dit allemaal betekent en hoe dit is te vertalen in een protocol.’

Met deze gang van zaken neemt de minister volgens Evers de zorgen bij het onderwijspersoneel niet weg. Evers benadrukt dat de AOb niet tegen de heropening van de scholen is. ‘Maar wel graag een veilige opening, waarbij er antwoord is gegeven op zorgen van de medewerkers. We zijn nu de documenten aan het bestuderen en we gaan kijken hoe die eventueel morgen in een protocol vertaald kunnen worden.’