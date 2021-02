Ollongren: minderheid gemeenten nog niet klaar voor verkiezingen

Volgens minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken is ‘een kleine minderheid’ van gemeenten nog niet klaar voor de aankomende Tweede Kamerverkiezingen. ‘Een kleine groep moet echt nog een been bijtrekken”, aldus de minister. Dat betekent dat in die gemeenten nog niet voldoende stembureaus of stembureauleden zijn gevonden.