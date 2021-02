Ook producenten van statiegeldmachines blij met kabinetsbesluit

Leveranciers van emballagesystemen zijn te spreken over de invoering van een plicht van statiegeld op blikjes. Niet alleen voor de eigen bedrijfsvoering, maar ook voor het milieu. Dat zeggen Tomra Systems en Lamson, de twee grootste bedrijven in Nederland achter de inname-apparatuur van statiegeldflessen.

‘Uiteraard zijn we blij met de uitbreiding van de recyclingmarkt”, zegt directeur René Hissink van Tomra Systems. ‘Maar dit is ook een goede ontwikkeling tegen het zwerfafval en voor een circulaire economie.’ Directeur Henry Kappelhof van concurrent Lamson Group valt hem bij. ‘De grootste winst zit hem in het milieu. Al hopen wij ook wat extra apparaten te kunnen neerzetten.’

Het besluit tot invoering van statiegeld op blik is de tweede ingrijpende stap op het gebied van recycling binnen een jaar. In april 2020 werd al een statiegeldplicht op kleine plastic flesjes aangekondigd, die vanaf juli dit jaar ingaat. Voor de statiegeldbranche een welkome verandering aangezien zij niet eens heel lang geleden nog vreesde voor een volledige afschaffing van statiegeld. ‘Die instelling is behoorlijk veranderd en de animo toegenomen”, ziet Hissink. Volgens hem staan er in Nederland grofweg momenteel 4500 innamepunten voor statiegeld. Hij hoopt dat dat aantal naar 6000 groeit. ‘Dat is hard nodig. Er worden jaarlijks zo’n 900 miljoen kleine plastic flesjes en 2 miljard blikjes gekocht. Een groot gedeelte daarvan moet straks langs onze machines.’

De machines van Lamson Group hoeven volgens Kappelhof niet aangepast te worden om blikjes te verwerken. ‘Onze machines komen uit Scandinavië en daar geldt al langer statiegeld op blik. Dus die functie hebben ze al.’ Bij Tomra ligt dat anders. Ook hun systemen komen uit Scandinavië maar zijn over het algemeen wat ouder. ‘Ongeveer de helft van onze machines bouwen we om, de andere helft is op zo’n leeftijd dat we hen volledig vervangen.’