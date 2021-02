PO-raad tevreden maar ook bezorgd over invoering sneltesten

De PO-Raad, de sectororganisatie voor het primair onderwijs, is tevreden met de woensdag aangekondigde sneltesten voor leerkrachten. De organisatie noemt de tijd tot die overal in het land kunnen worden toegepast wel een punt van zorg. Het zou weleens drie maanden kunnen duren, denkt ze.

‘Maar het is een pandemie, en je weet niet wat er allemaal achter de schermen nodig is om het allemaal te regelen”, aldus een woordvoerder. De PO-raad is ook tevreden met de mogelijkheden voor de volgende week te openen basisscholen om het indelen in groepjes en koppels aan te passen aan de mogelijkheden van de school.

Voorzitter Rinda den Besten: ‘Het is goed dat er nu meer duidelijkheid is voor scholen over de nieuwe maatregelen en adviezen, maar de voorbereidingstijd voor scholen is inmiddels erg krap. We hebben er bij het ministerie op aangedrongen dat scholen tijd moeten krijgen om alles te organiseren, vandaar dat zij de ruimte krijgen het afstandsonderwijs stil te leggen donderdag en vrijdag.’

Den Besten wil benadrukken ‘dat we vanaf 8 februari niet in een normale schoolsituatie komen”. ‘Veel is anders en onvoorspelbaar, bijvoorbeeld door de strengere quarantaineregels. Het is belangrijk dat ouders en werkgevers hier rekening mee houden.’’