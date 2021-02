Medewerkers truckbouwer Scania gaan weer staken

Medewerkers van truckbouwer Scania in Zwolle leggen donderdag voor de tweede keer in korte tijd het werk neer, dit keer voor 48 uur. Ook bij andere metaalbedrijven in de regio zal er worden gestaakt, hebben de vakbonden aangekondigd.

In de metaalsector vinden al twee weken bij meerdere bedrijven estafettestakingen plaats. ‘Dat doen we coronaproof en zo lang als het nodig is. Het uiteindelijke doel is een eerlijke en moderne cao”, zegt FNV-bestuurder Ingrid Langenberg.

Scania was eerder ook al aan de beurt. Een woordvoerder van het bedrijf kan niet aangeven hoeveel van de circa 2400 medewerkers toen precies staakten. De productie werd erdoor verstoord, al kon de fabriek op de stakingsdag wel doordraaien. Het bedrijf betreurt de opstelling van de vakbonden en hoopt dat werkgeversorganisatie FME er binnenkort alsnog in slaagt om tot een cao-akkoord te komen met de bonden.

De estafettestakingen begonnen twee weken geleden in Zuid-Holland en Noord-Brabant bij onder andere ASML, DAF, Fokker en ThyssenKrupp. Een dag later werd voor de eerste keer bij Scania gestaakt. Inmiddels er ook al in de provincies Drenthe, Friesland, Zeeland en Utrecht gestaakt. Deze week wordt in diverse regio’s in Nederland actiegevoerd.