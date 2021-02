‘Winkeliers moeten vooral op elkaar letten om rijen te voorkomen’

‘Het kan heel goed geregeld worden, door goede afspraken te maken met ondernemers”, zegt Eric Bos, voorzitter van de Groningen City Club, de ondernemersvereniging voor de Groninger binnenstad. ‘Eerder, toen winkels nog open waren, was er wel eens een rij. Maar dat voorkom je nu doordat er minimaal vier uur moet zitten tussen het bestellen en afhalen.’

Bos, in het verleden bedrijfsleider van de plaatselijke V&D, zal ook zelf de straat op gaan om te controleren of winkeliers de toeloop naar hun filialen wel in goede banen leiden. Daarnaast bestaan er in Groningen voor iedere winkelstraat aparte verenigingen. Binnen dat verband zouden ondernemers ook elkaar moeten aanspreken als het mis gaat.

Niet meer dan drie mensen

‘Er mogen niet meer dan drie mensen voor de winkel staan, dus daar zullen we op goed op moeten letten”, zegt bureaumanager Christine Govaert van Amsterdam City, het overkoepelende orgaan van verschillende ondernemersorganisaties in het centrum van de hoofdstad. Toch denkt ze dat de afgesproken tijdstippen om aankopen af te halen te grote drukte voor winkeletalages zullen voorkomen. ‘Bij Albert Heijn heb je soms rijen, dat komt omdat je ernaar toe gaat, zonder dat je een tijd afspreekt.’

Amsterdam City is nu druk aan het overleggen met de gemeente wat winkels nu wel en niet buiten mogen zetten voor hun afhaalpunt. ‘Als je vandaag bijvoorbeeld naar buiten kijkt, is het hondenweer. We moeten nog best veel uitwerken over wat wel en niet mag. We hebben het nog niet panklaar”, zegt ze. ‘Mag er een afdak, mag beschutting? Dat zijn echt de details waar we het nog over moeten hebben.’ Dat het centrum van Amsterdam snel volstroomt, verwacht Govaert niet. Daarvoor is de binnenstad te afhankelijk van toeristen.

Ook winkelcentra trekken waarschijnlijk weer meer mensen nu de afhaaloptie volgende week ingaat. In Hoog Catharijne in Utrecht zullen de ondernemers er zelf voor zorgen dat er geen te grote rijen ontstaan. ‘We zagen eerder al eens dat ondernemers weleens ingrepen bij een rij en mensen vroegen om later terug te komen”, zegt een woordvoerster van Klépierre, de Franse eigenaar van het winkelcentrum. Mochten zich problemen voordoen, dan staan volgens de zegsvrouw beveiligers klaar voor ondersteuning en gaat de verhuurder in gesprek met de desbetreffende ondernemer. ‘We hopen daarnaast ook dat de consument zich aan de regels houdt.’