Russen willen Spoetnik-vaccin ook in Duitsland produceren

De belangstelling voor Spoetnik is enorm gestegen nadat het Brits medisch tijdschrift The Lancet het vaccin positief had beoordeeld. Volgens het blad kan het middel wedijveren met de westerse vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna. De afgelopen maanden waren er in het Westen sceptische geluiden te horen over het eerste, uiterst snel ontwikkelde vaccin ter wereld.

‘In de zeer nabije toekomst zijn we van plan de productie in het buitenland te starten om aan de groeiende vraag in steeds meer landen te voldoen”, aldus een woordvoerder van de Russische regering woensdag. Er zijn onder meer al afspraken met India over de productie van Spoetnik-V.

Resultaten

Wetenschappers bevestigen in The Lancet de resultaten die Rusland eerder bekendmaakte. Het middel is voor 91,6 procent effectief en niet gevaarlijk voor mensen die het krijgen.

Het vaccin wordt in Rusland al langere tijd massaal gebruikt en ook andere landen vaccineren al met Spoetnik-V.