‘Subsidiepot voor energiebesparing eigen huis moet aangevuld’

De subsidiepot voor verenigingen voor huiseigenaren die energiezuinige maatregelen willen uitvoeren is leeg en moet daarom worden aangevuld. Daarvoor pleit de Vereniging Eigen Huis (VEH), die daar demissionair minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren op aanspreekt. Volgens de huiseigenaren zouden in ieder geval alle lopende aanvragen moeten worden toegekend.

De VEH wijst erop dat de zogeheten SEEH-regeling bijna twee jaar eerder stopt dan is afgesproken, omdat er veel te weinig geld voor de regeling opzij is gezet. Daarbij vissen verenigingen van eigenaren (VvE’s) die ook aanpassingen willen doen en een aanvraag daarvoor indienen, nu achter het.

VvE’s konden alleen in aanmerking komen voor een subsidie voor energiebesparende maatregelen zoals isolatie via de SEEH. De regeling zou tot 31 december 2022 gelden. Het totale budget van de regeling bedroeg 12 miljoen euro. Volgens de VEH was dat van meet af aan veel te weinig en is er een groot risico dat plannen om woningen te verduurzamen nu worden uitgesteld of mogelijk afgesteld.

Ook hekelt de VEH dat pas nu over mogelijk oplossingen wordt gesproken. Omdat veel VvE’s niet in aanmerking komen voor de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing dreigen veel van hen nu ‘tussen wal en schip’ te vallen