Minder coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is de afgelopen 24 uur gedaald. In totaal zijn nu 2214 patiënten met Covid-19 opgenomen. Dat zijn er 55 minder dan dinsdag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Van de opgenomen patiënten met Covid-19 liggen er 613 op de intensive care, een afname van zestien ten opzichte van dinsdag. Op verpleegafdelingen nam het aantal coronapatiënten het afgelopen etmaal met 39 af tot 1601.

De afgelopen dagen laten de ziekenhuisstatistieken een wisselend beeld zien. Zo bleef het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen dinsdag vrijwel onveranderd, maar was er maandag sprake van een stijging van 51, de grootste toename in weken. Vergeleken met een maand geleden liggen er echter fors minder coronapatiënten in ziekenhuizen. Toen waren het er nog zo’n 2850.

‘Het gemiddeld aantal opnames is in de afgelopen week vrij stabiel geweest, met een licht dalende trend. Of dit doorzet blijft onzeker, door de Britse coronavariant. Waar we op dit moment rekening mee houden is dat deze daling nog aanhoudt tot de tweede week van februari. Er is dan gerede kans dat de aantallen weer stijgen en blijven stijgen tot tenminste half maart”, aldus LCPS-voorzitter Ernst Kuipers in een toelichting.