Bioscopen gaan mogelijk liveshows songfestival tonen

De Nederlandse organisatie van het Eurovisiesongfestival is in gesprek met een aantal grote bioscoopketens om de liveshows in mei in zalen door heel Nederland te tonen. Het is een van de manieren om mensen toch gezamenlijk naar de shows te laten kijken als er straks geen publiek welkom is in Rotterdam Ahoy, zei uitvoerend producent Sietse Bakker woensdag tijdens een persconferentie.