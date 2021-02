Ook VS tekenen weer voor verdrag voor nucleaire wapenbeheersing

Rusland stemde eind januari in snel tempo in met de verlening van het ‘Strategic Arms Reduction Treaty’ (START). Het stamt uit de jaren tachtig toen de Sovjet-Unie nog bestond. De overeenkomst is drie keer vernieuwd of verlengd, maar niet altijd volgens de planning door de parlementen geratificeerd. De laatste versie stamt uit 2010 en zou 5 februari verlopen.

Net als de voorgangers beperkt het nieuwe START-verdrag het aantal strategische kernkoppen, -raketten en -bommenwerpers dat Rusland en de Verenigde Staten mogen hebben. De twee landen zijn voor zover bekend goed voor ongeveer 90 procent van de kernwapens op de wereld.