Israël gaat iedereen boven de 16 vaccineren tegen coronavirus

Israël geeft nog meer mensen toegang tot vaccins tegen het coronavirus. Iedereen die 16 jaar of ouder is mag zich vanaf donderdag laten vaccineren, meldt het ministerie van Volksgezondheid.

Israël wordt wereldwijd gezien als koploper op vaccinatiegebied. Iedereen van 35 jaar of ouder kan zich nu al laten prikken. Ook tieners in de leeftijdsgroep 16-18 komen al in aanmerking, zodat ze naar schoolexamens kunnen.

Het ongeveer 9 miljoen inwoners tellende Israël begon oorspronkelijk met het inenten van ouderen en verlaagde daarna de leeftijdsgrens. Inmiddels zou zo’n 35 procent van de bevolking in elk geval een eerste prik hebben gehad. 20 procent heeft beide inentingen al achter de rug.

De vraag naar vaccinaties leek de afgelopen dagen flink af te nemen. Nadat er weken lange rijen stonden bij priklocaties, is het daar nu een stuk rustig geworden. ‘Het is verbazingwekkend. Terwijl mensen in sommige landen boos zijn op hun regeringen, bijna tot het punt waarop ze in opstand komen, omdat geen vaccins worden geleverd, liggen ze hier in opslag”, zei minister van Volksgezondheid Yuli Edelstein op de radio.