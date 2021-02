India boos op beroemdheden die massaprotesten boeren steunen

Steun van westerse beroemdheden voor de massaal protesterende boeren in India, is slecht gevallen bij de regering van dat land. Het ministerie van Buitenlandse Zaken beklaagde zich over de "sensatiebeluste" Twitterberichten en riep de sterren op zich niet met met dergelijke kwesties te bemoeien.

De boerenprotesten bij New Delhi waren al een hoofdpijndossier voor de regering van Narendra Modi. De acties duren al maanden en er doen tienduizenden boeren aan mee. Zij zijn ontevreden over omstreden landbouwhervormingen en blokkeren wegen bij de hoofdstad.

De Indiase autoriteiten hebben plaatselijk onder meer het internet afgesloten en barricades opgeworpen om boeren uit de metropool te houden. Die maatregelen trokken de aandacht van Rihanna. Die deelde een nieuwsbericht over de protesten en stelde haar ruim 100 miljoen Twittervolgers de vraag: "Waarom praten we hier niet over?"

Greta Thunberg

Ook de Zweedse klimaatactivist Greta Thunberg mengde zich in de discussie. Ze zei op Twitter dat ze solidair is met de boeren. De nicht van de Amerikaanse vicepresident Kamala Harris stelde dat iedereen "verontwaardigd zou moeten zijn over het afsluiten van het internet in India en het paramilitaire geweld tegen boeren die protesteren".

Niet alle Indiërs zitten te wachten op de westerse steun voor de betogers. Actrice Kangana Ranaut, een aanhanger van Modi, noemde de boeren "terroristen" en Rihanna een "dwaas".