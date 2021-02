Tien dagen quarantaine voor kind zonder test na corona in klas

Een coronatest wordt niet verplicht voor basisschoolkinderen als volgende week de scholen weer opengaan en een leerling besmet blijkt. Maar kinderen die niet worden getest, moeten dan tien dagen in quarantaine blijven in plaats van vijf.

Een woordvoerder van het ministerie van Onderwijs bevestigt dat hiermee dezelfde lijn wordt gevolgd als voor het reguliere bron- en contactonderzoek. In een OMT-advies van afgelopen zondag stond niet expliciet dat kinderen die niet worden getest, bijvoorbeeld omdat hun ouders dat niet willen, langer in quarantaine moeten blijven.

De opening van de basisscholen gebeurt onder strenge voorwaarden. Een daarvan is dat de hele klas in quarantaine gaat bij een besmetting. Het is de bedoeling dat alle kinderen zich dan op de vijfde dag laten testen. Bij een negatieve test is de quarantaine voorbij.

Over aanvullende maatregelen praat het ministerie woensdag met onder meer de onderwijsbonden. Er heersen nog grote zorgen over het heropenen van de basisscholen, maar volgens demissionair onderwijsminister Arie Slob is ‘alles erop gericht om maandag 8 februari alle basisscholen en kinderopvanglocaties te openen voor alle kinderen”, zei hij dinsdag.