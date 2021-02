Defensie schrijft nieuwe radar in Herwijnen nog niet af

De Kamer is niet gerustgesteld door deze woorden, bleek woensdag tijdens een debat. ‘Het is een heel slimme manier om weer uit te komen bij Herwijnen”, denkt Sadet Karabulut (SP). Volgens CDA’er Martijn van Helvert zit ‘Defensie in een tunnelvisie die alleen gericht is op de uitkomst: radar in Herwijnen”.

Defensie onderzoekt op verzoek van D66 of de nieuwe Smart-L radar hoger kan komen te staan in Herwijnen en welke gevolgen dat heeft voor de blootstelling aan straling. Dat onderzoek is volgens Visser nodig om een referentiekader te hebben voor mogelijke alternatieve locaties.

Beste locatie

Herwijnen is ‘nog steeds de beste locatie’ voor de radar, verklaarde de bewindsvrouw. Maar ze zegt ook aan de wens van de Kamer tegemoet te komen door ‘heel zorgvuldig’ te blijven zoeken naar een alternatieve locatie. Die is tot dusver nog niet gevonden.

Het CDA wil opnieuw een uitspraak van de Kamer over het afwijzen van Herwijnen als vestigingsplaats voor de radar. Visser ontraadt die motie. Als er geen enkele andere plek beschikbaar is ‘dan moet u ook een goede reden hebben om te zeggen: toch een andere locatie”.

Het onderzoek in Herwijnen en een zoektocht naar een alternatief moeten in de tweede kwartaal van dit jaar zijn afgerond. Tot dat moment zal er dus niets gebeuren in de Gelderse plaats, zegt Visser. De radar is nodig voor de bewaking van het luchtruim. De oude radar is aan het eind van zijn levensduur.