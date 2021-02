Voormalig ECB-chef Draghi probeert technocratenregering Italië

Draghi verwierf als ECB-bankdirecteur in de jaren 2011-2019 grote faam en werd in Italië gezien als de redder van de eurozone. Als ‘Super Mario’ zou hij ook Italië hebben gered. Maar de 73-jarige Draghi is geen partijpoliticus en moet wel op een meerderheid in de twee Kamers van het parlement kunnen rekenen. De grootste partij, de Vijfsterrenbeweging (M5S), heeft al laten doorschemeren geen technocratenregering met Draghi te steunen.

Deel dit bericht: