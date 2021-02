Prentenboek Coco kan het! blijft Bestseller 60 aanvoeren

Het prentenboek Coco kan het! staat ook deze week nog op de eerste plaats in de Bestseller 60 van Stichting CPNB, dat de nieuwe lijst woensdag bekendmaakte. Ook de nummer twee is dezelfde als vorige week (De jongen, de mol, de vos en het paard van Charlie Mackesy), alleen het brons gaat deze week naar een nieuwe titel.

Vorige week stond Coco kan het! van Loes Riphagen ook op plaats drie. Bij deze uitgave zit een vingerpopje van Coco waar tijdens het voorlezen mee gespeeld kan worden. Deze week is deze versie terug te vinden op plaats 21 in de lijst. De nummer drie van deze week is nieuwkomer Marjolein Dubbers met haar boek Voeding & Immuunsysteem.

De grootste stijger deze week is Jessica Durlacher met De stem. Vorige week kwam deze titel nog nieuw net buiten de top tien binnen op plaats elf, maar deze week is het boek al terug te vinden op de vierde stek.

Boeken Top 10 (notering, tussen haakjes notering vorige week, auteur, titel. Bron: CPNB. Zie: www.debestseller60.nl)

1. (1) Loes Riphagen - Coco kan het!

2. (2) Charlie Mackesy - De jongen, de mol, de vos en het paard

3. (-) Marjolein Dubbers - Voeding & Immuunsysteem

4. (11) Jessica Durlacher - De stem

5. (8) Rutger Bregman - De meeste mensen deugen

6. (4) Han van Bree - Het aanzien van 2020

7. (re) Wouter de Jong - Superkrachten voor je hoofd: De Dylan Haegens editie

8. (12) Haemin Sunim - Dingen die je alleen ziet als je er de tijd voor neemt

9. (10) David Van Reybrouck - Revolusi

10. (16) Michael Pilarczyk - Master your Mindset