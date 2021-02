Schadevergoeding voor ex-hoofdofficier OM na onzorgvuldig rapport

Voormalig hoofdofficier van justitie in Rotterdam Marc van Nimwegen heeft recht op een schadevergoeding na een onzorgvuldig rapport over hem, opgesteld door een onderzoekscommissie van het Openbaar Ministerie. Dat heeft de rechtbank in Den Haag woensdag bepaald in een door Van Nimwegen aangespannen civiele procedure.

‘De commissie heeft door de manier waarop het rapport tot stand is gekomen onrechtmatig gehandeld tegenover eiser”, aldus de rechtbank. Er is volgens de rechter onvoldoende rekening gehouden met de belangen van Van Nimwegen.

De voormalig hoofdofficier raakte in opspraak door zijn relatie met collega Marianne Bloos, die het functioneel parket leidde. De affaire zorgde voor veel onrust en verstoorde verhoudingen binnen de organisatie van het OM. Een onderzoekscommissie die naar de kwestie keek, concludeerde destijds dat de twee de integriteitsregels ernstig hadden geschonden door hun relatie te verzwijgen en erover te liegen tegen hun werkgever. Ook had Van Nimwegen de regels overtreden door zijn zwager te helpen met een leveringsopdracht van software aan het OM. Daarnaast stelde de commissie vast dat de cultuur binnen het OM verziekt was.

Formulering

De rechtbank is van oordeel dat de commissie met deze conclusies onzorgvuldig tegenover Van Nimwegen heeft gehandeld. ‘De commissie heeft in haar onderzoek fouten gemaakt bij de toepassing van hoor en wederhoor tegenover eiser.’

Ook is er volgens de rechtbank ‘te ferm’ geformuleerd. ‘Die fermheid is een probleem omdat de commissie met haar rapport meerdere doelen heeft willen dienen. De commissie heeft niet alleen feitelijke vragen over het handelen van eiser willen beantwoorden, maar ook een oordeel willen geven over de integriteit van dit handelen. En de commissie heeft met algemene aanbevelingen recht willen doen aan de onvrede en zorgen die informanten bij haar hebben geuit over de cultuur binnen het OM.’

Volgens de rechter heeft deze ‘drietrapsraket’ ervoor gezorgd dat het vrijwel onvermijdelijk was ‘dat eiser de verpersoonlijking is geworden van OM-brede cultuurproblemen in de omgang met integriteitsissues”. De hoogte van de schadevergoeding moet in een andere procedure worden vastgesteld. Van Nimwegen is inmiddels ontslagen door het OM. Zijn bezwaar daartegen loopt nog.