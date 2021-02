Italiaanse banken stijgen op beurzen door Draghi-effect

De Italiaanse banken werden woensdag op de beurs in Milaan flink hoger gezet. Beleggers reageerden verheugd op het nieuws dat de voormalige baas van de Europese Centrale Bank (ECB), Mario Draghi, mogelijk de nieuwe premier wordt van Italië. De Europese beurzen gingen licht vooruit, na de sterke opmars in de afgelopen dagen. Optimisme over de bedrijfsresultaten bleef de stemming ondersteunen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,6 procent in de plus op 656,47 punten. De MidKap klom 0,7 procent tot 988,96 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen wonnen tot 0,6 procent. De hoofdindex in Milaan kreeg er 2,9 procent bij. De Italiaanse banken UniCredit en Intesa Sanpaulo stegen rond 6 procent.

Bij de hoofdbedrijven op het Damrak stond speciaalchemieconcern DSM bovenaan met een winst van 1,7 procent. Verzekeraar Aegon profiteerde van een adviesverhoging door Oddo BHF en won 0,6 procent. Winkelvastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield sloot de rij met een verlies van 2,2 procent. Olie- en gasconcern Shell, dat donderdag de boeken opent, daalde 1,3 procent.

Santander

Philips klom 0,3 procent. Het medisch technologieconcern denkt serieuzer na over een beursgang voor zijn tak die huishoudelijke apparaten als koffiezetapparaten en airfryers maakt. De verkoop van het onderdeel verloopt volgens persbureau Bloomberg namelijk moeizaam door coronabeperkingen. Philips kreeg voor de verkoop van de tak vooral interesse van Chinese kopers. Door reisbeperkingen vinden die het moeilijker om naar Nederland te komen voor het boekenonderzoek.

In Madrid won Santander dik 1 procent. De Spaanse bank leed afgelopen jaar een recordverlies. Door de coronapandemie moest het financiële concern meer geld opzij zetten om mogelijke verliezen op leningen op te vangen. De bank verwacht voor dit jaar wel een hogere winstgevendheid. Het Franse reclamebureau Publicis werd 2,7 procent hoger gezet in Parijs dankzij sterke kwartaalcijfers.

Siemens

Siemens klom 1,5 procent in Frankfurt. Het Duitse technologieconcern presteerde afgelopen kwartaal veel beter dan verwacht dankzij een sterk herstel in China, en schroefde zijn verwachtingen op. In Londen vielen de resultaten van het Britse telecombedrijf Vodafone (plus 4 procent) in de smaak.

De euro bleef vrijwel ongewijzigd op 1,2020 dollar. Een vat Amerikaanse olie werd 0,7 procent duurder op 55,14 dollar. Brentolie klom 0,9 procent in prijs tot 57,99 dollar per vat.