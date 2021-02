‘Aung San Suu Kyi aangeklaagd en in hechtenis’

De door het leger afgezette Myanmarese regeringsleider Aung San Suu Kyi is voor de strafrechter verschenen en aangeklaagd wegens het overtreden van een wet die over de export en import van producten gaat. Ze riskeert daarmee drie jaar cel. Suu Kyi en de afgezette president Win Myint zijn voor ten minste vijftien dagen in voorlopige hechtenis geplaatst, meldden onafhankelijke internetmedia.

De voormalige president zou ervan worden beschuldigd coronamaatregelen aan zijn laars te hebben gelapt en zo de wet op natuurrampen te hebben overtreden. De aanklacht tegen Suu Kyi vloeit volgens kringen rond de voorgeleiding voort uit een huiszoeking bij haar in de hoofdstad Naypyitaw waar ‘illegaal ingevoerde elektronische apparatuur’ is gevonden.

Het leger greep maandag de macht, nadat er verkiezingen waren gehouden waar de Nationale Liga voor Democratie van Suu Kyi de grote winnaar van was. De partij waar de machtige legertop op rekende verloor smadelijk. Myanmar telt circa 54 miljoen inwoners en was eerder bekend als Birma. De militairen grepen er in 1962 de macht en vestigden een op communistische leest geschoeide totalitaire staat. Ze lieten de teugels pas een halve eeuw later vieren. Suu Kyi was sinds 2016 de regeringsleider en minister van Buitenlandse Zaken.