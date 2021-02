Organisatie geeft update over Eurovisiesongfestival

In september werd duidelijk dat de organisatie werkt aan vier scenario's. In het beste geval gaat het songfestival door in normale omstandigheden met een volle zaal, veel pers en uitgebreide delegaties. Het zwartste scenario is een songfestival waarbij alle kandidaten vanuit hun eigen land optreden en er ook geen publiek is. In dit geval zijn er ook geen extra activiteiten in en rond Rotterdam.

Uitvoerend producent Sietse Bakker liet eerder aan het ANP weten dat over de beslissing "zorgvuldig en realistisch" moet worden nagedacht, zeker omdat hij niet meteen de deur voor alles wil sluiten. "Zolang er hoop is, al is het weinig, blijven we die omarmen", zei hij. "Het gevoel dat nu overheerst is dat het slechtste scenario niet het scenario zonder publiek is maar dat we straks in Ahoy staan en het gevoel hebben dat we te voorzichtig zijn geweest of dat we kansen hebben laten liggen en dat we denken: eigenlijk had er meer gekund nu."

Het Eurovisiesongfestival werd een jaar uitgesteld vanwege de coronacrisis. De komende editie, die plaatsheeft van 18 tot 22 mei, gaat hoe dan ook door.