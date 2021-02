Haringvlietsluizen op een kier om rivierwater te spuien

Rijkswaterstaat heeft de Haringvlietsluizen tussen Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee op een kier gezet om het hoogwater van de grote rivieren te spuien. Door de kier kan een groot deel van de watermassa die de rivieren vanuit Duitsland aanvoeren wegstromen in zee.

De Haringvlietsluizen, onderdeel van de Deltawerken, zijn vergelijkbaar met een kraan, aldus Rijkswaterstaat woensdag. Gewoonlijk is de kraan dicht en sluiten de sluizen het Haringvliet af van de Noordzee. Door de kraan open te draaien kan het waterpeil op de rivieren worden geregeld. Ook elders in het land op de Rijn, Lek en Maas zijn stuwen maximaal geopend om het rivierwater de ruimte te geven. Dat is onder meer het geval bij Driel, Amerongen en Hagestein.

Rijkswaterstaat voorziet dat de Rijn bij Lobith zaterdag de hoogste stand bereikt van ongeveer 14,50 meter boven NAP. Die hoge waterstand, die gemiddeld eens in de drie jaar voorkomt, houdt enkele dagen aan. Mogelijk stijgt het water volgende week opnieuw, als het in Duitsland en Zwitserland hard gaat regenen. Waterbeheerders spreken op dit moment van ‘verhoogde waterstand”. Pas als de Rijn bij Lobith boven de 15,00 meter boven NAP komt, is er sprake van hoogwater en wordt dijkbewaking ingesteld. De dijken worden deze week wel regelmatig geïnspecteerd.