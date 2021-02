‘Europese autoverkopen stijgen dit jaar zo’n 10 procent’

De Europese automarkt zal dit jaar enigszins herstellen, na de enorme krimp in 2020 als gevolg van de coronapandemie. De verkopen zullen met zo’n 10 procent stijgen in vergelijking met vorig jaar, verwacht de Europese brancheorganisatie ACEA. In coronajaar 2020 daalde de verkoop van nieuwe personenauto’s in de Europese Unie met bijna een kwart.

Vooral in de tweede helft van het jaar trekken de verkopen naar verwachting aan als gevolg van de vorderende vaccinatieprogramma’s in Europa. De industrie verwacht in het eerste kwartaal van dit jaar nog wel de gevolgen van de coronacrisis te voelen.

Het marktaandeel van elektrische auto’s is vorig jaar flink gestegen, naar 10,5 procent. Het jaar ervoor was dat aandeel nog 3 procent. Dat komt volgens de branche door investeringen van de auto-industrie en maatregelen van verschillende landen om de vraag aan te jagen. ‘Met de juiste ondersteuning, zoals een uitbreiding van de oplaad- en tankinfrastructuur voor alternatieve brandstoffen in alle lidstaten van de Europese Unie, kan deze positieve trend zich voortzetten”, benadrukt Oliver Zipse, bestuursvoorzitter van ACEA en topman van BMW.